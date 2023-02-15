Небольшой снег прогнозируют в Челябинской области

Синоптики обещают слабый ветер

Сегодня, 15 февраля, в Челябинской области прогнозируют около −10 градусов. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет пасмурной, в отдельных районах пройдет небольшой снег.

Этим утром в Челябинске ожидается около −20°C, днем температура воздуха составит от −9 до −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −18°C, местами будет значительно ниже. Днем потеплеет до минус 6—11 градусов Цельсия, в низинах синоптики обещают до −16°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер восточного направления 3—8 метров в секунду.