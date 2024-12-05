Небольшой снег принесет атмосферный фронт в Челябинскую область 5 декабря

Температура сохранится слабо отрицательной

Сегодня, 5 декабря, в Челябинской области почти повсеместно пройдет небольшой снег. Ветер сменит направление на северное и усилится. На большей части территории градусники покажут слабый минус, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Около 0°C покажут столбики термометров в Челябинске. Небольшой снег. Ветер юго-западного направления с переходом на западный, до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске температура составит около −2°C. Также небольшой снег. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе зафиксируется на −3°C. Пасмурно, снег. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

До −4°C и снег на протяжении всего дня обещают жителям Златоуста. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Бакале ожидается около −6°C. День выдастся снежным. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В целом в регионе будет от −4 до +1°C. Облачно с прояснением, на большей части территории пройдет небольшой снег. В горах вероятны слабые метели. В отдельных районах не исключаются гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, до 8 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.