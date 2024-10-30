Небольшой снег и усиление ветра прогнозируют в Челябинской области 31 октября

На регион надвигается североатлантический циклон

В четверг, 31 октября, в Челябинской области ожидается усиление ветра. Пасмурная погода сохранится, местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха сохранится прежней, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«К территории Южного Урала постепенно приближается обширная ложбина глубокого североатлантического циклона, в связи с чем днем в регионе ожидается усиление ветра и небольшие осадки», — сообщили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −3°C, днем воздух прогреется до +4°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура установится в пределах от −1 до −6°C. Днем столбики термометров поднимутся от 0 до +5°C. Облачно с прояснением, в юго-западных районах пройдет небольшой мокрый снег. Утром на дорогах гололед. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.