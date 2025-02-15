Небольшой снег и усиление ветра обещают местами в Челябинской области 15 февраля

Температура воздуха будет комфортной

Сегодня, 15 февраля, на большей части территории Челябинской области ожидается погожий зимний день. И лишь в горных районах пройдет небольшой снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Около −4…−6°C будет в Челябинске. Погода порадует жителей отсутствием осадков. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске и Бредах покажут до −5°C. Пасмурно. Ветер юго-западный, от 5 до 7 метров в секунду.

В Златоусте день также выдастся хмурым. Ближе к вечеру пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит −6°C. Ветер юго-западного направления, слабый.

В Миассе и Трехгорном — под копирку.

Столбики термометров в Аше приблизятся к −6°C. Утром небольшой снег. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

До −9°C будет в Нязепетровске. Небольшой снег. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.

В целом столбики термометров в регионе будут варьироваться от −3 до −8°C. Переменная облачность, в горах ожидается небольшой снег. На дорогах локально гололед. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.