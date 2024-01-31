Небольшой снег и туманы сохранятся в Челябинской области 1 февраля

Погода будет почти безветренной

В четверг, 1 февраля, в Челябинской области обильных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололед. Где-то потеплеет до −2 градусов, а где-то сохранится умеренно морозная погода. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до −13…−15 градусов, днем поднимется до −4…−6 градусов. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер неустойчивый слабый.

В Магнитогорске ожидается −6…−8 градусов. День будет пасмурным, также пройдет слабый снег. Ветер неустойчивый до 2 метров в секунду.

В Миассе может потеплеть до −5 градусов. Небольшой снег, днем осадки усилятся, но ненадолго. Ветер преимущественно западный до 1,3 метра в секунду.

Кратковременный снегопад в дневные часы может пройти в четверг в Златоусте. В целом будет облачно, осадки синоптики обещают слабые. Градусник покажет около −7 градусов. Ветер неустойчивый до 1,2 метра в секунду.

В Троицке температура воздуха составит −10 градусов. Слабый снег.

В целом на большей части территории Челябинской области в ночные часы будет от −12 до −17 градусов, в горах температура может подняться до −7 градусов, а в низинах опуститься до −21 градуса. Днем синоптики прогнозируют от −2 до −7 градусов, в низинах до −13 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололед в виде снежного наката. Утром туманы. Ветер слабый неустойчивый.