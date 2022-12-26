Небольшой снег и туманы прогнозируют в Челябинской области

Пока резкого похолодания в регионе не ожидается

Во вторник, 27 декабря, в Челябинской области ожидается небольшой снег. Столбики термометров покажут до −11°C. В Челябинске будет чуть теплее, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе местами пройдет небольшой снег, ожидаются туманы и изморозь. Температура воздуха опустится до минус 9—14 градусов, при прояснении похолодает до −20°C. Днем также местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах до умеренного. Утром сохранится туман. Температура поднимется до 6—11 градусов со знаком минус, при прояснении — до минус 1—6 градусов. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске во вторник будет пасмурно, синоптики обещают небольшой снег. Ночью температура воздуха составит минус 12—14 градусов, днем поднимется до минус 6—8 градусов Цельсия. Ветер северный, северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.