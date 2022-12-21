Небольшой снег и туманы ожидаются в Челябинской области

Погода в регионе будет холодной

Сегодня, 21 декабря, в Челябинской области ожидается около −15°C. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде на дорогах и туманах.

В Челябинске в утренние часы сохранится холодная погода: столбики термометров покажут около −21°C, днем температура воздуха установится в пределах от −12 до −14°C. Переменная облачность, пройдет слабый снег. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдет небольшой снег. Утром будет около −21°C, местами ниже. В отдельных районах региона синоптики обещают туман и изморозь. На дорогах гололедица. Днем ожидается до минус 11—16 градусов, в низинах прогнозируют до −20°C. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.