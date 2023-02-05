Небольшой снег и туманы обещают синоптики жителям Челябинской области

Морозов не ожидается

Сегодня, 5 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Утром возможны туманы. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха в регионе составит до −15°C.

В Челябинске сегодня днем ожидается от −6 до −8°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый от 1 до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от −9 до −12 градусов Цельсия. Ветер до трех метров в секунду.

В Миассе сегодня также прогнозируют небольшой снег и слабый ветер до двух метров в секунду. Температура ожидается на уровне −10 градусов. Аналогичная погода ожидается сегодня и в Озерске.

В Златоусте обещают от −5 до −7°C. Будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Ветер до двух метров в секунду юго-восточного направления.

Теплее всего сегодня будет в Трехгорном и Сатке — до −4°C. Там синоптики осадков не прогнозируют.

Холоднее всего будет в низинах области — там обещают до −15 градусов. При этом погода также будет почти безветренной.