Небольшой снег и туман прогнозируют в Челябинской области

Ветер местами усилится

Сегодня, 24 декабря, в Челябинской области будет около −6 градусов, местами теплее. День ожидается пасмурным, в отдельных районах пройдет снег. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

В городах и районах Челябинской области температура воздуха будет варьироваться от −1 до −6 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, на юге региона возможен снег с дождем. На дорогах гололед. Утром туманы. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Около −5 градусов синоптики обещают в Челябинске. Возможны слабые осадки, туман. На дорогах также прогнозируют гололед. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.