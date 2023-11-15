Небольшой снег и туман ожидаются в Челябинской области 16 ноября

Сильного ветра синоптики не обещают

В четверг, 16 ноября, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Сильный ветер в регионе стихнет, а температура воздуха поднимется максимум до +5 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет облачно с прояснением, существенных осадков не ожидается. В ночные часы столбики термометров опустятся до −1 градуса, днем поднимутся до +2…+4 градусов. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается слабый снег. Максимальная температура составит +3 градуса. Ветер преимущественно южный до 4 метров в секунду.

В Сатке пройдут умеренные зимние осадки и будет около нуля градусов. Ветер юго-западный до 2,2 метра в секунду.

В Троицке синоптики обещают до +5 градусов и пасмурную погоду преимущественно без осадков.

В целом в Челябинской области в ночные часы прогнозируют от −4 до +1 градуса, в дневные — от 0 до +5 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. Возможны туманы и гололед. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.