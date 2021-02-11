Небольшой снег и тридцатиградусные морозы ожидаются в Челябинской области

Сегодня днем будет значительно теплее

Сегодня, 11 февраля, днем в Челябинской области ожидается до –18 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшие осадки. Однако утром будет довольно холодно. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в регионе ожидается −23, −28 градусов, на юге синоптики обещают до −18 градусов. При прояснении похолодает до −31, −36 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем будет значительно теплее: столбики термометров поднимутся до −13, −18 градусов, на юге и крайнем западе потеплеет до −10 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой, на юге до умеренного, снег. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем, 11 февраля, синоптики прогнозируют небольшой снег. Утром столбики термометров покажут до −26, −28 градусов, днем ожидается −14, −16 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.