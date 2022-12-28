Небольшой снег и слабый ветер прогнозируют на Южном Урале

Ночью в регионе похолодает до −24 градусов

29 декабря в Челябинской области сохранится холодная погода. В отдельных районах региона пройдет небольшой снег. Ветер будет слабым, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах возможны туман и изморозь. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 14—19 градусов Цельсия, при прояснении похолодает до −24°C. Днем столбики термометров поднимутся до 8—13 градусов со знаком минус, в низинах ожидается до −16°C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске ночью синоптики прогнозируют 17—19 градусов с отрицательным значением, днем температура установится в пределах от −10 до −12°C. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.