Небольшой снег и сильный ветер сохранятся в Челябинской области 12 октября

К вечеру непогода стихнет

Сегодня, 12 октября, в Челябинской области снова будет холодно и ветрено, местами пройдет небольшой снег. К вечеру, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадки прекратятся. Рассказываем подробнее.

В Челябинске температура воздуха составит от −2 до 0 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный, от 9 до 14 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −3°C. С утра пройдет небольшой снег, днем осадки прекратятся. Ветер северо-восточный, до 8 метров в секунду.

В Миассе воздух остынет до −4°C. Пасмурно, во второй половине дня облачно с прояснениями. Ветер северо-восточного направления, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Сатке опустятся до −3°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер восточный, 4 метра в секунду.

В Аше также будет 3°C, но со знаком плюс. День выдастся ясным. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

В целом в регионе будет от −4 до +1°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, возможны метели. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северного направления, от 7 до 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 18 метров в секунду.