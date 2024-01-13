Небольшой снег и сильный ветер ожидаются в Челябинской области

День будет холодным

Сегодня, 13 января, в Челябинской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой снег. День будет ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около −18°C, днем температура поднимется незначительно — до −16°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области утром отметка на градуснике покажет около −17°C. Возможна метель. Днем в регионе локально пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут от −13 до −18°C, в горных районах и низинах похолодает до −23°C. На юге и крайнем востоке синоптики прогнозируют более комфортные значения: до −8°C. Ветер южного направления с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.