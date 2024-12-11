Небольшой снег и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 12 декабря

Погода сохранится теплой

В четверг, 12 декабря, в Челябинской области местами может потеплеть до −1°С. В ряде районов пройдет небольшой снег, в горах осадки будут умеренными, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«В градиентном поле давления ожидается усиление ветра, а под влиянием фронтальной зоны — небольшой и умеренный снег»,— уточнили синоптики.

В Челябинске ночная температура составит от −6 до −8°С. Пройдет слабый снег. Днем градусники покажут от −1 до −3°С. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью столбики термометров будут варьироваться от −5 до −10°С, при прояснении похолодает до −16°С. Днем ожидается от −1 до −6°С. Облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в горах — умеренный. В отдельных районах синоптики обещают метели. На дорогах сохраняется гололед. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.