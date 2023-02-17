Небольшой снег и порывистый ветер сохранятся в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не обещают

Сегодня, 17 февраля, днем в Челябинской области прогнозируют до −15°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый ветер с отдельными порывами и преимущественно пасмурную погоду.

В Челябинске в дневные часы будет облачно, осадков не ожидается. Утром температура воздуха составит около −19°C, днем столбики термометров поднимутся до минус 10—12 градусов Цельсия. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в отдельных районах региона пройдет небольшой снег. В утренние часы обещают около −16°C, местами ниже. Днем температура установится в пределах от −10 до −15°C, в горах потеплеет до −5°C. Ветер восточного направления 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.