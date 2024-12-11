Небольшой снег и порывистый ветер сохранятся в Челябинской области 11 декабря

Осадки ожидаются только на севере региона

Сегодня, 11 декабря, в Челябинской области будет ветрено: синоптики обещают порывы до 17 метров в секунду. День выдастся пасмурным, в северных районах пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около −5°C. Возможен слабый снег. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −6°C. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Температура в Златоусте составит до −7°C. Пасмурно, во второй половине дня начнется небольшой снег. Ветер западный, 7 метров в секунду.

Показания термометров в Миассе достигнут −4°C. Пасмурно, без осадков. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

До −9°C будет в Бакале. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −3 до −8°C. Облачно с прояснением, в северной половине области местами пройдет небольшой снег. Также возможны слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.