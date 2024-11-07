Небольшой снег и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 7 ноября

День выдастся холодным

Сегодня, 7 ноября, в Челябинской области будет пасмурно и холодно: местами столбики термометров опустятся ниже −5°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

До −5°C остынет воздух в Челябинске. В городе пройдет слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер западного направления, до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут около −6°C. Облачно с прояснениями, снег возможен только утром. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе температура опустится до −8°C. День выдастся пасмурным, осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 7 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут до −9°C. Погода сохранится пасмурной. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Троицке ожидается около −4°C. Пасмурно. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −2 до −7°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Не исключается метель. Синоптики также предупредили южноуральцев о сложной ситуации на дорогах из-за сильной гололедицы и снежных заносов. Ветер западного направления, до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.