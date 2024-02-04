Небольшой снег и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 4 февраля

Местами потеплеет до -1 градуса

Сегодня, 4 февраля, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, местами пройдет небольшой снег. День будет нехолодным, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в дневные часы столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, существенных осадков не будет. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

На крайнем юге Челябинской области сегодня может потеплеть до −1 градуса, на остальной территории температура воздуха будет варьироваться в пределах от −4 до −9 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.