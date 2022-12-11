Небольшой снег и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов

Сегодня, 11 декабря, в Челябинске будет пасмурно, в регионе местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут около −5°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области ожидается от −3 до −8°C, в низинах будет холоднее — до −13°C. Погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южной четверти до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −5 до −7°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.