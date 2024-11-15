Небольшой снег и плюсовую температуру обещают синоптики в Челябинской области 15 ноября

В столице региона осадков не ожидается

Тепло с Европейской территории России сохранится в Челябинской области в ближайшие дни, в том числе сегодня, 15 ноября. В большинстве районов региона термометры покажут около нуля градусов и выше. Местами пройдет снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет 0°C, без осадков. Ветер западного направления, до 11 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут −1°C. Пасмурно, ночью вероятен небольшой снег. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

В Миассе ожидается до −1°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

До −2°C опустится температура в Златоусте. День обещает быть хмурым. Небольшой снег пройдет только ночью. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Жителям Аши синоптики обещают дождливую погоду со снегом и до −1°C. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −3 до +2°C. Локально пройдет небольшой снег, в крайне западных районах до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западного направления, до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.