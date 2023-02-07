Небольшой снег и изморозь ожидаются в Челябинской области

Местами синоптики обещают туман

Сегодня, 7 февраля, в Челябинской области будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Весеннего тепла синоптики областного Гидрометеоцентра пока не прогнозируют: температура воздуха сохранится на уровне около −10 градусов.

В утренние часы в Челябинске ожидается до −14°C, днем столбики термометров поднимутся до 7—9 градусов с отрицательным значением. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают облачную погоду с прояснением, местами пройдет небольшой снег. Утром температура воздуха составит около −14°C, местами ниже. В отдельных районах прогнозируют туман и изморозь. Днем будет от −6 до −11°C, в низинах температура опустится до −14°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.