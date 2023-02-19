Небольшой снег и изморозь обещают синоптики в Челябинской области

День будет холодным

Сегодня, 19 февраля, в Челябинской области похолодает до −19°C. День будет пасмурным, ветер слабым. В отдельных районах пройдет небольшой снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в регионе температура воздуха составит от −10 до −15 градусов, в низинах будет холоднее — до −19°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня ожидается до −15°C. Синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями и слабый снег. Ветер южного направления до 7 метров в секунду.