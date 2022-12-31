Небольшой снег и гололед прогнозируют в Челябинской области

День будет холодным

Сегодня, 31 декабря, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут до −16 градусов, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

День в Челябинске обещает быть облачным, пройдет небольшой снег. Утром прогнозируют около −16°C, днем воздух почти не прогреется — температура воздуха составит от −14 до −16°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют небольшой снег. На дорогах возможен гололед от наката. В утренние часы будет около −16°C, местами ниже. Днем ожидается до минус 11—16 градусов, в низинах холоднее — от −17 до −22°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

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