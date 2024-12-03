Небольшой снег и гололед прогнозируют в Челябинской области 3 декабря

В ряде городов сохранится плюсовая температура

Сегодня, 3 декабря, день в Челябинской области выдастся теплым и пасмурным, местами пройдет небольшой снег. Местами возможны порывистый ветер и гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

До +2°C потеплеет в Челябинске. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западного направления, до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске составит около −1°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет больше. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Миассе столбики термометров вплотную приблизятся к 0°C. Облачно с прояснениями на протяжении всего дня. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут до −2°C. День выдастся хмурым. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Пасмурная погода и небольшой плюс ожидается в Озерске. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе будет варьироваться от −2 до +3°C. Переменная облачность, в горах синоптики прогнозируют небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западного направления, до 8 метров в секунду, локально порывы могут достигать 13 метров в секунду.