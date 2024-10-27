Небольшой снег и гололед ожидаются в Челябинской области 28 октября

Зимние осадки могут пройти и в Челябинске

В понедельник, 28 октября, температура воздуха в Челябинской области еще немного снизится. В ряде районов пройдет дождь, переходящий в снег. Ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −1 градуса. Без осадков. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов. Возможен небольшой дождь, который, несмотря на плюсовую температуру, перейдет в снег. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −4 до +1 градуса. Местами пройдет дождь, переходящий в снег. В горах может установиться временный снежный покров. Дневная температура составит от 0 до +5 градусов. Смешанные осадки в ряде районов сохранятся. На дорогах может быть скользко. Утром местами туман. Ветер также северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.