Небольшой снег и гололед ожидаются в Челябинской области 25 февраля

День выдастся нехолодным

Сегодня, 25 февраля, на большей части территории Челябинской области пройдет небольшой снег. Сильного ветра, как и морозов, синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске градусники покажут около −5°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северного направления, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске, Верхнеуральске и Аше достигнут −5°C. День выдастся пасмурным, без погодных сюрпризов. Ветер северный, слабый.

До −4°C ожидается в Миассе. Интенсивность снега будет варьироваться в течение дня. Ветер северо-западного направления, около 3 метров в секунду.

Златоустовцам также достанется снежная погода. Температура поднимется до −6°C. Ветер северо-западный, слабый.

В Кыштыме будет около −4°C. Небольшой снег пройдет только утром. Пасмурно. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

До −8°C и небольшой снег ожидаются в Бакале. Ветер северо-западный, слабый.

Градусники в Троицке, Южноуральске и Карабаше покажут −5°C. Непродолжительный снегопад уступит небольшим осадкам во второй половине дня. Ветер северо-восточный, до 7 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −3 до −8°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.