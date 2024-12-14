Небольшой снег и гололед обещают синоптики жителям Челябинской области 14 декабря

Местами температура упадет до −10 градусов

Сегодня, 14 декабря, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха снизится, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около −5°C. Вероятен слабый снег. Ветер юго-западного направления, до 6 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске составит около −7°C. Небольшой снег. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Показания термометров в Миассе также достигнут −7°C. Облачно с прояснениями, ближе к ночи возможен снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Златоусте отметка на градуснике поднимется до −8°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

До −10°C будет в Бакале. Небольшой снег. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −4 до −9°C. Облачно с прояснениями, в горах ожидается небольшой снег. В отдельных районах не исключаются метели. Также синоптики предупреждают о гололеде и изморози. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.