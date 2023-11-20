Небольшой снег, гололед и −10 градусов прогнозируют в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 20 ноября, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют около −10 градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около −12°С, днем ожидается до −6...−8 градусов Цельсия. Ветер западного направления с переходом на юго-восточный 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.

В Челябинской области утром будет около −15°С, местами чуть выше. Днем столбики термометров установятся в пределах от −5 до −10°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде слабого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер преимущественно западный с переходом на юго-восточный 2—7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.