Небольшой плюс и утренний туман обещают синоптики в Челябинской области 19 ноября

В большинстве районов — без осадков

Сегодня, 19 ноября, в Челябинской области температура воздуха может подняться до +5°C. Где-то будет пасмурно, а где-то — солнечно. В горах может пройти слабый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +4°C. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске зафиксируется на +3°C. Малооблачно. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Миассе воздух также прогреется до +3°C. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный, слабый.

До +4°C потеплеет в Троицке. В городе установится малооблачная погода. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

До +2°C ожидается в Верхнем Уфалее. Пасмурно, ночью начнется дождь со снегом. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе будут варьироваться от 0 до +5°C. Утром возможен туман. Переменная облачность, в горных районах локально синоптики обещают небольшие снег, мокрый снег и дождь. Также южноуральцев предупреждают о гололеде на дорогах. Ветер западный, юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.