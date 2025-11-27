Сегодня, 27 ноября, осадков в Челябинской области почти не будет. Ветер ожидается умеренным. Температура будет варьироваться от небольшого минуса до слабого плюса. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.
В Челябинске синоптики прогнозируют около 0°C и облачную погоду с прояснением. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду.
В Магнитогорске ожидается до +1°C. Пасмурно.
Миасцам достанутся небольшой минус и хмурое небо.
В Златоусте сегодня около −2°C. Утром возможен слабый снег. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.
В Бредах — солнечно и +2°C.
В Троицке, Карталах и Южноуральске температура также поднимется до +2°C, но солнца будет меньше. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
В Бакале столбики термометров зафиксируются на −4°C. День выдастся хмурым.
В Усть-Катаве — облачно и 0°C. Утром вероятен дождь с мокрым снегом.
В целом в регионе градусники покажут от −3 до +2°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. В отдельных районах сохраняется гололед. Ветер западного направления, 5—10 метров в секунду.