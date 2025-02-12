Небольшой минус, порывистый ветер и туманы обещают в Челябинской области 12 февраля

На погоду в регионе будет влиять ложбина северного циклона

Сегодня, 12 февраля, на большей части территории Челябинской области будет тепло, но ветрено. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске ожидается от −1 до −3°C. Солнца будет больше, чем облаков. Ветер западной четверти, около 6 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске приблизится к −1°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на отметке −2°C. Пасмурно. Ветер западный, 8 метров в секунду.

В Златоусте ожидается до −5°C и пасмурная погода. Ветер западного направления, до 7 метров в секунду.

Около −8°C будет в Аше. Пасмурно, ночью может пройти слабый снег. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до −6°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Местами туман, изморозь. На дорогах гололед. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, на севере области порывы могут достигать 16 метров в секунду.