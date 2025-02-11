Небольшой минус и усиление ветра ожидают жителей Челябинской области 11 февраля

Утро местами может быть туманным

Сегодня, 11 февраля, температура воздуха в Челябинской области немного снизится, но градусники по-прежнему будут показывать небольшой минус. В горных районах похолодает до −7°C. Снега не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

От −1 до −3°C ожидается в Челябинске. Осадков не предвидится. Ветер западной четверти, около 6 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до −1°C. День выдастся пасмурным. Ветер северо-восточного направления, слабый.

До −4°C поднимутся столбики термометров в Миассе. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков станет больше. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду.

Температура воздуха в Аше, Трехгорном и Сатке достигнет −7°C. Пасмурно, без погодных сюрпризов. Ветер северо-западного направления, слабый и до 5 метров в секунду соответственно.

Около 0°C и пасмурную погоду прогнозируют синоптики жителям Карталов. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в Челябинской области составит от −3 до +2°C, в горах будет около −7°C. Переменная облачность, без осадков. В утренние часы вероятны туман и изморозь. На дорогах гололед. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду локально с порывами до 14 метров в секунду.