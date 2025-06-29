Небольшой дождь пройдет в Челябинске в первой половине дня 30 июня

К вечеру циклон покинет территорию региона

В понедельник, 30 июня, в Челябинской области в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. К вечеру циклон покинет территорию Южного Урала, выглянет солнце, обещают синоптики Уральского Гидрометеоцентра.

По области ночью температура воздуха опустится до +9...+14 градусов, днем поднимется до +20...+25 градусов. Ветер преимущественно западный, от 4 до 9 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики обещают около +14 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ветер умеренный северо-западного направления.