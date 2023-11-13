Небольшой дождь, порывистый ветер и туман ожидаются в Челябинской области

Погода по-прежнему будет теплой

Сегодня, 13 ноября, в Челябинской области обещают преимущественно пасмурную погоду, местами пройдет небольшой дождь, в горах возможен снег. Воздух в регионе прогреется до +7 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке −1°С, дневной прогрев составит от +3 до +5°С. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западного направления с переходом на южный 3 — 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха достигнет около +1°С, местами ниже. Днем потеплеет до 2 — 7 градусов со знаком плюс. Облачно с прояснениями, в отдельных районах возможны небольшие дожди и туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.