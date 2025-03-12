Небольшой дождь, мокрый снег и +6 градусов прогнозируют в Челябинской области 12 марта

Будет ветрено

Сегодня, 12 марта, воздух в Челябинской области может прогреться до +6°C. День выдастся ветреным и пасмурным, в ряде городов пройдут мокрый снег и дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет от +3 до +5°C. Пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южной четверти, около 6 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около 0°C. Умеренный снег перейдет в дождь ближе к вечеру. Ветер южный, до 6 метров в секунду.

Миасцам обещают небольшой плюс и снег. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду.

День в Златоусте выдастся пасмурным. Снег, ближе к ночи небольшой дождь. Температура поднимется до +2°C. Ветер юго-восточный, около 4 метров в секунду.

Слабый минус и кратковременный снегопад ожидаются в Верхнеуральске. Ночью пройдут смешанные осадки. Ветер южного направления, до 8 метров в секунду.

В Трехгорном — до +5°C. Небольшой дождь прогнозируют в дневные и ночные часы. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В Юрюзани воздух прогреется до +6°C. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от +1 до +6°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Локально гололед. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.