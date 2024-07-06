Небольшой дождь и жару до +28 градусов обещают челябинцам

В отдельных районах области также ожидаются небольшие осадки

Сегодня, 6 июля, в Челябинской области сохранится тридцатиградусная жара. Местами, в том числе в Челябинске, может пройти небольшой дождь. По данным синоптиков, осадки ожидаются ближе к вечеру. Подробнее о погоде в субботу — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске в утренние часы ожидается около +18°C, днем на порядок выше — до +27°C. Переменная облачность, осадки в виде небольшого дождя. Ветер преимущественно северного направления, до 6—11 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха приблизится к +28°C. Облачно с прояснениями, вечером синоптики обещают дождь. Ветер северо-восточный, пять метров в секунду.

В Миассе показания термометров достигнут +27°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-восточного направления до четырех метров в секунду.

Преимущественно солнечная погода выдастся в Златоусте. В городе потеплеет до +26°C. Ветер северо-восточный, до четырех метров в секунду.

До +27°C ожидается в Снежинске. День пройдет без осадков. Ветер северо-восточного направления, четыре метра в секунду.

Отметка на градуснике в Кыштыме зафиксируется на +28 градусах. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, до пяти метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +20°C, днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса Цельсия. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Гроза не исключается. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.