Небольшой дождь и туманы обещают синоптики в Челябинской области 21 апреля

Воздух прогреется до +18 градусов

В пятницу, 21 апреля, в Челябинской области сохранится пасмурная и теплая погода. Местами пройдут небольшие дожди. Утром синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют туманы. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается от 0 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Троицке в ночные часы будет +1 градус, днем потеплеет до +15…+17 градусов. Утром и днем малооблачно, к вечеру небо затянется. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске в пятницу будет преимущественно пасмурно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут до +15 градусов.

В Озерске синоптики прогнозируют +11…+13 градусов и облачную погоду с прояснениями. Ветер преимущественно слабый до 3 метров в секунду. До +13 градусов ожидается и в Златоусте, но день будет пасмурным.

В целом в регионе в ночь на пятницу похолодает до −2 градусов, при прояснении температура может опуститься до −7 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, утром туманы. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.