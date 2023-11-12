Небольшой дождь и туман ожидаются в Челябинске

Подобная погода будет на всей территории региона

Сегодня, 12 ноября, в Челябинской области пройдет небольшой дождь. Местами сохранится туман. Столбики термометров в отдельных районах покажут до +8 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня ожидается переменная облачность и слабый дождь. Утром туман. Воздух прогреется до +5 градусов. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В горных районах Челябинской области синоптики обещают около 0 градусов, а на юге потеплеет до +8 градусов. На большей части территории будет около +3 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди и туманы. Возможен гололед. Ветер также северный 3 — 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.