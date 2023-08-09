Небольшой дождь и тепло до +28 градусов прогнозируют в Челябинской области 10 августа

День будет ветреным

В четверг, 10 августа, в Челябинской области будет тепло и ветрено. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночные часы в Челябинске столбики термометров покажут около +16°C. Осадков не ожидается. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 23—25 градусов Цельсия. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 6—11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха поднимется до +27 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В Златоусте синоптики обещают до +21 градуса. Пройдет небольшой дождь.

В Троицке будет преимущественно пасмурно, без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов.

В отдельных районах Челябинской области небольшие дожди пройдут как ночью, так и днем. В целом в регионе будет переменная облачность и ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до 11—16 градусов со знаком плюс, днем поднимется до 23—28 градусов тепла.