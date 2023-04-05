Небольшой дождь и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

В столице региона осадков не ожидается

В четверг, 6 апреля, в Челябинской области ночью местами похолодает до −7°C, днем воздух прогреется до +17 градусов. Местами ожидаются небольшой дождь и порывистый ветер, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью будет от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 13—15 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью также прогнозируют около 0 градусов, днем потеплеет до +16 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, к вечеру станет пасмурно.

В Сатке в ночные часы ожидается до +3°C, днем — +11…+13 градусов. Облачно с прояснениями, вечером пойдет дождь.

В Озерске будет заметно прохладнее: в дневные часы столбики термометров покажут около +9 градусов.

В целом в регионе в ночные часы обещают от −2 до +3 градусов, в низинах — до −7 градусов. Днем ожидается +12…+17 градусов, при натекании облачности температура опустится до +7 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 3—8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.