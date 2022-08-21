Небольшой дождь и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не прогнозируют

Сегодня, 21 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +29°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в регионе потеплеет от +24 до +29°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня осадков не ожидается. Синоптики обещают переменную облачность. Столбики термометров поднимутся до +24, +26°C. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.