Небольшой дождь и контрастная температура ожидается в Челябинской области 23 апреля

В северных районах похолодает

Сегодня, 23 апреля, на юге Челябинской области будет аномально жарко, а на севере температура воздуха опустится ниже +10°C. Но только на один день, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура достигнет +9...+11°C. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, около 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +22°C. Небольшой дождь. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

В Миассе градусники покажут до +8°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточный, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +7°C. Умеренный дождь. Ветер восточного направления, слабый.

Жителям Троицка достанутся солнечная погода и +14°C. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

В Бредах будет около +24°C. Слабый кратковременный дождь. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В целом градусники на севере региона покажут от +9 до +14°C, при натекании облачности может похолодать до +4°C. На юге и крайнем западе дневной прогрев составит от +18 до +23°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду, при грозах синоптики обещают порывы до 16 метров в секунду.