Небольшое потепление и дожди прогнозируют в Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 8 апреля, в ряде районов Челябинской области ожидается дождливая погода. Местами возможен порывистый ветер. На юге области возможно потепление до +14 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске этим утром достигнет +3°С, днем потеплеет до +8 градусов Цельсия. Пасмурно, днем слабый дождь. Ветер южного направления с переходом на северо-западный 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики прогнозируют около 0°С, в отдельных районах отметка на градуснике опустится до минусовых значений. Возможны туман и гололед. Днем столбики термометров поднимутся до +5…+10 градусов, на юге — до +14°С. Пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров с секунду с порывами до 13 метров в секунду.