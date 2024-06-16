Небольшое понижение температуры и дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области

Гроза возможна и в Челябинске

В понедельник, 17 июня, в отдельных районах Челябинской области сохранится аномальная жара, местами же температура воздуха опустится чуть ниже +30 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди с грозами.

В Челябинске предстоящей ночью без осадков. Столбики термометров снизятся до +18 градусов. Днем возможен кратковременный дождь с грозой. Температура поднимется до +27...+29 градусов. Ветер преимущественно северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске будет +30 градусов. Днем дождь с грозой, вечером осадки сохранятся. Ветер северный до 4,6 метра в секунду.

В Златоусте в понедельник преимущественно солнечно и умеренно жарко — до +26 градусов. Ветер северо-западного направления до 4,4 метра в секунду.

В Карабаше градусники покажут +27 градусов. В первой половине дня облачно и дождь, во второй прояснится.

В ряде городов Челябинской области дожди с грозами пройдут как предстоящей ночью, так и днем. Температура воздуха составит +27...+32 градуса, на юге сохранится жара до +36 градусов. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.