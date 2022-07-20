Небольшое похолодание пришло в Челябинскую область

Рассказываем, в связи с чем снизилась температура воздуха

Сегодня, 20 июля, и в ближайшие несколько дней жители Челябинской области, которые устали от жары, смогут вздохнуть с облегчением: в регион пришло небольшое похолодание. 36-градусные температуры снизились до +26, в отдельных районах до +22 градусов. В Челябинском гидрометеоцентре журналисту ИА «Первое областное» рассказали, с чем связано изменение погоды.

«Минувшей ночью прошел холодный фронт. Под влиянием далекой периферии циклона, центр которого находится в Архангельской области, северо-западными потоками на Челябинскую область опустилась холодная воздушная масса и принесла небольшое похолодание», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

По предварительным данным, в четверг и пятницу, 21 и 22 июля, в ночные часы столбики термометров покажут от +10 до +15°C вместо +20°C, которые держались на протяжении более недели. Днем синоптики обещают от +22 до +27°C.

Однако к концу недели на Южный Урал вернется жара: синоптики вновь обещают повышение температуры выше +30°C.

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