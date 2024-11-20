Небольшое похолодание и мокрый снег ожидаются в Челябинской области 20 ноября

Местами возможны метели

Сегодня, 20 ноября, день в Челябинской области выдастся снежным. На дорогах будет скользко. Температура воздуха, пусть и ненамного, снизится, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около +2°C. Облачно с прояснением, мокрый снег. На дорогах гололед от снежного наката. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут нуля. На протяжении всего дня ожидается дождь со снегом. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В Сатке синоптики обещают в первой половине дня дождь со снегом, во второй — небольшой снег. Температура опустится до −1°C.

В целом температура воздуха в Челябинской области составит от −2 до +3°C. Облачно с прояснением, снег, местами сильный. На юге ожидаются смешанные осадки. В отдельных районах возможны метели. На дорогах сохранится гололед. Ветер западной четверти, до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.