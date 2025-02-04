Небольшое похолодание и хмурое небо обещают синоптики в Челябинской области 4 февраля

Ветер будет слабым

Сегодня, 4 февраля, день в Челябинской области выдастся хмурым, но без осадков. Температура воздуха по области будет варьироваться в пределах от −2 до −10°C, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске достигнет −3°C. Облачно с прояснениями. Ветер южного направления, слабый.

Градусники в Магнитогорске, Миассе и Златоусте покажут около −4°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

В Трехгорном ожидается от −1 до −3°C. Также пасмурно. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Столбики термометров в Троицке покажут −6°C. Без существенных осадков. Ветер восточный, около 3 метров в секунду.

До −7°C будет в Бакале. Облачно с прояснениями. Ветер восточного направления, 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе установится в пределах от −2 до −7°C, в низинах столбики термометров зафиксируются на отметке −10°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Местами на дорогах гололед. Ветер южного направления с переходом на восточное, от 3 до 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 11 метров в секунду.