Небольшое похолодание и дождь ожидаются в Челябинской области 30 июля

Ветер усилится

В среду, 30 июля, в Челябинской области по-прежнему будет дождливо. Температура воздуха немного снизится, местами будет ниже +20°C, а ветер станет сильнее, сообщили в областном Гидрометеоцентре

Температура в Челябинске этой ночью достигнет +15...+17°C, днем почти без изменений — от +17 до +19°C. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северный, от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +12 до +17°C, днем — от +16 до +21°C. На юге потеплеет до +24°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Сохраняется вероятность гроз. Ветер северного направления, от 7 до 12 метров в секунду, локально порывы до 16 метров в секунду.