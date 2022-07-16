Небольшое похолодание, дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области

При этом на юге региона по‑прежнему будет жарко

Сегодня, 16 июля, в Челябинской области ожидается небольшое понижение температуры. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы и град.

Этим утром в столице Южного Урала температура воздуха составит около +18°C, днем столбики термометров покажут +27°C. Ожидается облачная погода с прояснением, небольшие дожди. Возможны грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут кратковременные дожди, в северной половине региона прогнозируют сильные. Обещают грозы и град. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +19°C, днем воздух прогреется до +27°C, на юге области потеплеет до +31°C. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могу достигать 18 метров в секунду.